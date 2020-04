Pekarne Pane quotidiano: zgodba o uspehu

Iz glasu Paola Fontanota prekipevajo strast do svojega dela, ljubezen do življenja in optimizem. Ustanovitelja in lastnika verige Il Pane quotidiano smo prestregli v Miamiju, kjer je pravkar odprl novo pekarno in kavarno, deseto po vrsti in edino izven domačega tržaškega okolja.

Morda bi začeli prav pri najnovejšem poglavju vašega življenja, ki se je čez lužo začelo prav v času pandemije.

Nova pekarna in kavarna, ki sledi tržaškim po videzu in filozofiji dela, se nahaja ne daleč od centra Miamija. Odprli smo prve dni marca, ko se je tudi v ZDA začel širiti koronavirus in istočasno je vlada odredila potrebne omejitvene ukrepe. Začeli smo vseeno, a ne tako, kot sem si pričakoval. Tudi ime smo morali spremeniti v Paolo Fontanot Bakery Café, saj je tu že prisotna francoska veriga Le pain quotidien.

Kako ste si pomagali? Z dostavo?

Tukaj ni treba samoizjave in nadzora je manj. Kdor si upa, gre od doma tudi če nima nujnih opravil, a malo jih je takih, ki tvegajo za kavo ali kos kruha. Pripravili smo prostor s 75 sedeži, ki morajo do novih ukrepov ostati prazni. Pomagamo si z dostavo in odvzemom in upamo, da bo izredno stanje kmalu preklicano.

Sicer ste se s težkimi časi soočili že na začetku svojega delovnega življenja. Službo ste nastopili že zelo mladi.

Bil sem star 13 let in pol, ko sem spekel svoj prvi kruh v pekarni pri bolnišnici na Katinari. Takoj sem razumel, da mi je bilo všeč. Mora ti biti všeč, saj je delo zahtevno in utrudljivo, ne le zaradi urnikov, katerim se prej ali slej privadiš. Takrat so se moji starši pravkar ločili in doživljal sem stvari, ki jih mulc tistih let ne bi smel doživljati. Bil sem starejši med tremi brati. Najmlajši je takrat imel šest let, srednji pa dvanajst. Zanje sem skrbel jaz. Moja mladost je bila vse prej kot lahka. Pri 16. letih sem imel hudo nesrečo z motorjem in izgubil delo. A prav takrat me je nadomestil moj brat, ki je danes lastnik pekarne. Po dolgem okrevanju sem delal v šestnajstih znanih pekarnah in slaščičarnah v Trstu in okolici.

Zakaj pa ste zamenjali toliko delovnih mest? So vas podili?

Ne, sam sem odhajal, ker sem si želel spoznati različne oprijeme in tehnike dela. Skratka sem poklic kradel z očmi in se veliko naučil, dokler sem pri 26 letih odprl svojo prvo pekarno na Trgu Puecher pri Sv. Jakobu leta 1997 in jo poimenoval Il Pane quotidiano. Takrat sem imel 5 milijonov lir, čisto dovolj za nekaj skromnih obnovitvenih del in en mesec najemnine.