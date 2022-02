Peterlinova dvorana zablestela v novi luči

Dark Theme

»Da bi ta dvorana še dolgo prisluhnila slovenski besedi in da bi v njej našli svoj dom tudi mladi, ponosni nosilci slovenske duhovne tradicije.« To so bile želje, ki jih je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch v ponedeljek zvečer izrazila v svojem pozdravu ob odprtju prenovljene Peterlinove dvorane. Slovenski kulturni hram v Ulici Donizetti je namreč zablestel v novi luči, preoblikovan v sodoben, funkcionalen in predvsem prijeten prireditveni prostor.

Ministrica Helena Jaklitsch na slavnostnem odprtju (FOTODAMJ@N)

Po pozdravu Marija Maverja, predsednika Slovenske prosvete, ki je spomnil, da je dvorana doživela tretjo prenovo, povzel zgodovino Slovenske prosvete, ki tam deluje, in izrazil želje po boljši, svetlejši prihodnosti, je monsinjor Anton Bedenčič blagoslovil prostore. Slovesnost je od začetka do konca spremljala glasba. Mladi talenti so obogatili večer in ponudili raznolik izbor skladb iz slovenske in mednarodne zakladnice. Prisotne je nato pozdravil Sergij Pahor, predsednik Društva slovenskih izobražencev. Zahvalil se je Deželi Furlaniji - Julijski krajini, ki je omogočila prenovo dvorane. Spomnil se je Jožeta Peterlina, po katerem nosi dvorana ime, in drugih Slovencev, ki so v povojnih prelomnih letih z zagnanostjo »postavili na noge veliko tega, kar je še danes živega na področju slovenske kulture v Trstu.«

Slavnostno odprtje prenovljene Peterlinove dvorane (FOTODAMJ@N)