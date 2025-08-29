Peti kraški par letošnjemu: Zastupte se in štemajte se!

Na peti Kraški ohceti sta se vzela Rado Andolšek s Ferlugov in Nataša Čevnja iz Tomaja. To je bilo leta 1972, ko je med vasema še trdno stala meja med Italijo in Jugoslavijo. Prireditev je imela tisto leto pravi mednarodni značaj, novinar Albin Bubnič pa je v Primorskem dnevniku zapisal, da gre za ljubezen s prepustnico. Ob kavi, bezgovem soku, slaščicah in sveži meloni sta zakonca svoje spomine razgrnila na terasi njunega doma, ki ponuja enkraten razgled nad Trstom.

Od vajine poroke bo septembra minilo 53 let. Kako se spominjata tistega dne?

Nataša Čevnja: Še vedno se ga spominjava, predvsem zdaj, ko govorimo o njem. Izredno lepo je bilo.

Kakšno je bilo tisti dan vreme?

Rado Andolšek: Lepo, le ob petih popoldne je začelo deževati, malo za tem, ko smo odprli prvi ples.Nataša: Bilo je res lepo. Čez blok smo prišli s prepustnico, in to v procesiji do Cola, kamor je ženin prišel po nevesto.

Kdo od vaju se je domislil za tako poroko?

Rado: Jaz.

Nataša: Sama sploh nisem vedela, da obstaja. Njegova sorodnica Mira Piščanc se je poročila na prvi Kraški ohceti, na kateri je bil tudi Rado. Ko jo je doživel, si je tega zaželel tudi sam.

Rado: A ni le to. Mama je imela svojo nošo, s katero se je udeležila ene izmed zadnjih manifestacij za časa fašizma v Rojanu. Ženske so bile pri maši v narodnih nošah in fašisti so jih opljuvali in zmerjali. Podobno se je zgodilo še pri Sv. Ivanu, nato so noše prepovedali. Mama je podedovala ruto svoje babice in je ena izmed najstarejših. Vezeni vzorci so zelo zanimivi in ruta je bila že večkrat razstavljena. Ljudski običaji, oblačila, pesmi so nam bili vedno pri srcu.

A imate še to nošo?

Rado: Ne, ostala je samo ruta.

Nataša: Ostal je še fjrtuf (naglavna ruta) in svileni krpun (naramna ruta), ki izhaja od Sv. Ivana, kjer je teta vezla pred 120 leti.

Ali imata kak nasvet za dolgotrajno zakonsko zvezo?

Nataša: Imejte se radi, poslušajte drug drugega in vztrajajte. Treba se je spreti, ampak potem nadaljevati, še posebno če so otroci.

Rado: Tilko Kralj (Atilij, op. av.) nama je nekoč v voščilnici napisal: Zastupte se in štemajte se!