Piccolo Opera Festival prihaja v Trst

Štirinajsti Piccolo Opera Festival, ki z opero odpira vrata krajev z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, se bo s pokroviteljstvom tržaške občine izkrcal tudi v Trst. Prireditev – sta poudarila občinska odbornica Francesca De Santis in umetniški direktor festivala Gabriele Ribis – postaja vse bolj čezmejna in jo lahko zato pojmujemo kot neke vrste uverturo v leto 2025, ko bo Nova Gorica z Gorico Evropska prestolnica kulture.

Festival od 19. junija do 18. julija poteka na najrazličnejših lokacijah na slovenski in italijanski strani Brd ter drugih kotičkih dežele. V soboto ob 21. uri bo na Gradu Sv. Justa kot poklon ob stoletnici rojstva argentinskega skladatelja Astorja Piazzolle zaživela njegova tango opera Maria de Buenos Aires, ki bo dan pred tem zazvenela v Vili Vipolže. V koprodukciji festivala in gledališča Goldoni iz Livorna sodeluje tudi Glasbena matica. Nastopilo bo enajst glasbenikov oziroma manjši ansambel v neobičajnem sestavu, je pojasnil ravnatelj Bogdan Kralj. Slišali bomo lahko namreč glasbene instrumente, ki tradicionalno ne nastopajo skupaj v komornem orkestru. Glasbeno režijo podpisuje Igor Zobin. Prihodnji ponedeljek ob 19.30 pa je v Miramarskem gradu na sporedu baročna opera Mark Antonij in Kleopatra nemškega skladatelja Johanna Adolfa Hasseja. Igral bo komorni orkester Schlesinger iz Kragujevaca.