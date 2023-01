Piščanci in Lajnarji vedno bolj odrezani od sveta

Vasi Piščanci in Lajnarji sta tako rekoč odrezani od sveta. Nevzdržna situacija je prišla do skrajne meje, zato so se prebivalci teh območij odločili za skupno postopanje. V sredo zvečer se jih je več kot 60 odpravilo na sejo rajonskega sveta za tretje okrožje (Rojan, Greta, Barkovlje, Kolonja in Škorklja). Tam so predstavili težave, ki jih tarejo, potem ko je novembra lani na tem območju prišlo do usada. A na dan so prišle tudi druge težave območja.

Rajonskim svetnikom so obenem oddali pismo, ki so ga naslovili na župana Roberta Dipiazzo, odbornico Sandro Savino, predsednika rajonskega sveta za tretje okrožje Gianluco Parisija, ves rajonski svet, na civilno zaščito ter podpredsednika vzhodnokraškega rajonskega sveta Matio Premolina. Pod pismo se je podpisalo 374 prebivalcev Piščancev in Lajnarjev.

Kaplja čez rob je bilo za prebivalce teh vasi nad Rojanom zaprtje ceste zaradi usada v Ulici Moreri, do katerega je prišlo 23. novembra lani. A v pismu so opozorili še na druge težave. Del Ulice Olmi je zaprt od lanskega februarja, ker bi cestišče lahko popustilo. Del Ulice Molini je za promet zaprt že več kot desetletje, letos poleti pa so ga gasilci še dodatno zaprli zaradi možnosti, da bi tamkajšnji potok prekoračil breg. Podporni zid na Trgu Stanko Zorko bi se lahko sesul vsak trenutek, o tem problemu pa so prebivalci pristojne opozorili že pred začetkom pandemije.

Pred tednom dni, 20. januarja, so gasilci še popolnoma zaprli (tako za promet kot pešce) del Ulice Sottomonte, in sicer zaradi nevarnosti, da bi drevo padlo na cestišče.

Rajonski svetniki so sprejeli pobudo prebivalcev in obljubili, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se stanje na tem območju tržaške občine čim prej reši, je v njihovem imenu zagotovil Gianluca Parisi.