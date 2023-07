Po daljšem okrevanju poletele v nebo

Po daljšem okrevanju je skupina zaseženih ptic ponovno poletela v nebo. V zavetišču Oasi združenja za zaščito živali Enpa pri Frnedu so včeraj spustili divje ptice, ki jih je operativna enota karabinjerjev CITES zasegla na znanem prazniku Sagra dei usei v Sacileju. Pred skupino ljubiteljev živali in omenjene enote, ki je preverjala potek postopka osvoboditve, so prostovoljci iz večje ptičnice preselili ptice raznih vrst v kletko in jih čim hitreje pospremili na grič ter jih spustila. »Zasežene ptice so živele v ujetništvu. Ulovili so jih v naravi in jim priščipnili lažno označitev. Na prazniku v Sacileju je takih primerov preveč,« je povedal Massimo Viutti, odgovoren za divje živali pri združenju za zaščito živali LAV.