Potem ko so morje ob tržaški obali v prejšnjih dneh preplavile stotine meduz, so se zdaj v grljanskih vodah pojavile alge. Točneje gre za algo, katere znanstveno ime je Noctiluca miliaris, so sporočili iz tržaške obalne straže, kjer se sklicujejo na besede strokovnjaka Maurizia Spota. Podnevi je alga videti rjavkasta, tako da so se mnogi ob pogledu na barvo vode v Grljanu spraševali, ali ni morje onesnaženo. Povsem drugače pa je ponoči, ko tovrstna alga povzroči čudovit svetlobni učinek.