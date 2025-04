Po partizanskem bombnem napadu obesili 52 talcev

Na jutrišnji dan, 23. aprila 1944, so nacistični okupatorji v Ulici Ghega na okna in stopnišče stavbe, v kateri danes domuje konservatorij Tartini, obesili 52 talcev. Šlo je za zločinsko represalijo po uspešnem partizanskem bombnem napadu. Padlim se bosta jutri ob 9. uri poklonila tržaški župan Roberto Dipiazza in župan Občine Postojna Igor Marentič. Ravno iz Postojne je bilo namreč več nedolžnih žrtev, ki so na oknih v opomin visele še nekaj dni.

Obešencem se bodo poklonili tudi mladi glasbeniki, študentje konservatorija. Godalni kvartet v sestavi Maddalena Didonè in Marharita Šakunova (violina), Giulia Naccari (viola) ter Andrijana Dabović (violončelo) bo izvedel Adagio skladatelja Tommasa Albinonija. V veliki dvorani konservatorija bo o zločinu spregovoril zgodovinar Patrick Karlsen, zaigrali bodo gojenci postojnske glasbene šole.