Po požaru na pomoč z nabirko in koncertom

Požar, ki je v soboto zvečer uničil družinsko hišo v Krogljah, je močno pretresel ne samo domače, temveč celotno skupnost. Ta si želi zato zavihati rokave, da bi po svojih močeh pomagala družini Marchi. Zdravstveno stanje 72-letnice, ki so jo zaradi opeklin morali s helikopterjem prepeljati v specializirano bolnišnico v Padovi, naj bi medtem kmalu dopuščalo njeno premestitev v Trst.

»V Kroglah so se sovaščani že angažirali, da bi pomagali družini, svoje pa želimo narediti tudi kot občina,» je včeraj potrdil dolinski župan Aleksander Coretti. »Začeli bomo z denarno nabirko, komaj bodo urejene vse formalnosti, bomo preko medijev in občinske spletne strani promovirali številko računa.« Župan je za sodelovanje prosil dolinski društvi SKD Vodnik in Majenca, najbrž pa bo k nabirki pristopil še kdo. Zlasti zato, ker načrtuje Corettijeva ekipa tudi organizacijo večjega dobrodelnega dogodka.

»V petek, 11. oktobra, bomo v občinskem gledališču v Boljuncu priredili dobrodelni koncert. Ves izkupiček bomo namenili družini. Harmonikar Denis Novato je že dal razpoložljivost za nastop.«

Tudi iz sindikata CGIL so županu sporočilu, da nameravajo zbirati sredstva za družino Marchi, tako na sedežu patronata pri Domju kot na pokrajinski ravni. Nenazadnje je bil družinski oče Fulvio Marchi znano ime v sindikalnih krogih. Danes že pokojni sindikalist je bil dolgo let zastopnik zaposlenih v nekoč tržaški tovarni likerjev Stock, nato pa je bil aktiven v vrstah sindikata upokojencev SPI CGIL.