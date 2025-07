Pod cirkuškim šotorom uživalo 71.697 oseb

V enem mesecu, med 13. junijem in 13. julijem, si je 71.697 oseb ogledalo očarljiv akrobatski spektakel Alegria - In A New Light, ki ga je v šotoru ob tržaški železniški postaji uprizorila slovita kanadska skupina Cirque du Soleil. 40 je bilo ponovitev predstave, ki se je uvrstila na sam vrh lestvice najbolj obiskanih prestav v živo v naši deželi in je po številu prodanih vstopnic prekosila celo gostovanje v Rimu, kjer je bilo ponovitev še nekaj več.

Če potegnemo črto, lahko edinole potrdimo, da je bil to velik uspeh, zadetek v polno. Uživali so namreč gledalci vseh starosti, družine in posamezniki, ki so s prizorišča odhajali naravnost navdušeni in razburjeni, s pesmijo Alegria v glavi, da bi se še sami zavrteli v zraku. Nekateri so si predstavo celo dvakrat ogledali - tako jih je fascinirala. »Glasba, spektakel, adrenalin. Uresničile so se sanje. Izbira, za katero je marsikdo namignil, da je pretirana, se je izkazala za pravilno,« je zaupal Francesco Granbassi predsednik gledališča Rossetti, ki si je predstavo zagotovilo.

Včeraj je še zadnji od 70 tovornjakov zapustil prireditveni prostor, ki ga prevzema spet lastnik - zadruga Coop Alleanza 3.0. Turneja se za kanadsko skupino nadaljuje v Belgiji od 25. julija, nato bodo na vrsti še Pariz, München in Valencia.