Poje o svobodi brez klišejev

Tržaški Slovenec Tomaso Baldassi nadaljuje svojo razgibano pot avtorja besedil, skladatelja in glasbenega producenta. Njegovo ime se tokrat spaja s tistim videmske pevke Veronique. Sestavil je vse pesmi njenega zadnjega glasbenega albuma La libertà (Svoboda), ki ga od včeraj vrtijo na radijskih postajah in je na voljo na raznih spletnih platformah. V tej vlogi se je pred tremi leti s pesmijo Life pomeril v sodelovanju s slovensko pevko Martino Žerjal ter s pesmijo Noi v navezi s tržaškim pevcem Dennisom Fantino.

Rajši volk kot čreda

Poslušalci se bodo lahko s štirimi pesmimi prepustili prevladujočim country-pop ritmom. V pesmi La Libertà, po kateri nosi naslov celotna zgoščenka, se je brez ovinkarjenja lotil aktualne teme, to je pristopa, s katerim hočemo živeti in se lotevati različnih izzivov vsakdana, je pojasnil. Eden izmed verzov denimo navaja, da smo sami odgovorni za lastno življenje in če tega zaznamujejo okovi.