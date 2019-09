Poklon barkovljanski legendi

Zavedna Barkovljanka, eklektična, emotivna, ter prodorna. To in še marsikaj bi se dalo povedati o legendarni barkovljanski zvezdi, mezzosopranistki Nori Jankovič, ki se je poslovila pred natanko šestimi meseci, 15. marca letos. Njenemu spominu so se poklonili v domačem barkovljanskem društvu, kamor je redno zahajala in kjer je bila tudi častna članica. V nedeljo so se v do zadnjega kotička napolnjeni dvorani zbrali Norini oboževalci in prijatelji, da bi prisluhnili skladbam in opernim arijam, ki jih je imela Nora še posebej pri srcu. Ob priložnosti se je tako zbrala skupina umetnikov, tako pevkinih sovaščanov kot prijateljev. Med temi barkovljanska čelistka Simona Slokar, stalna članica orkestra gledališča Verdi v Trstu, Katja Milič, danes uveljavljena pianistka, prav tako doma iz Barkovelj, ki živi in dela v Kölnu, pianistka ter pedagoginja Tamara Ražem Locatelli, dolgoletna spremljevalka Nore in njenih učencev ter baritonist Damjan Locatelli, član zbora gledališča Verdi, ki se je k Nori rad zatekal za dragocene interpretativne nasvete.

