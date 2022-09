Karabinjerji so med obmejno kontrolo prestregli 35-letnika na begu. V zaporu mora prestati dve leti in deset mesecev kazni zaradi nasilja v družini, groženj in telesnih poškodb. Ustavili so ga na avtobusu, ki je vozil v Romunijo.

Moški je na domu pod vplivom alkohola, poln uničujočega besa napadel soprogo, pri čemer ji je strgal majico. Ženska je pred hudim nasiljem uspela zbežati in se je zatekla za grm ob cesti ter poklicala na pomoč, pri čemer ji je moški, popolnoma gol, še grozil pred hišnim vhodom. Moža je naposled ovadila, za njim pa so se pred sodno obravnavo izgubile vsakršne sledi. Karabinjerji so ga aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.