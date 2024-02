V četrtek zgodaj zjutraj so tržaški pomorski policisti rešili življenje upokojencu, ki je padel v morje in bi bil kmalu utonil. Med običajnim nadzorovanjem pristaniškega pasu so ga od daleč opazili ob Pomolu Pescheria in se mu nemudoma približali. Bil je v vodi do vratu in je kazal občutne znake podhlajenosti, pri čemer se je, da ne bi utonil, z zadnjimi močmi prijel za klapavice, prilepljene na spodnjem delu pomola. Zaradi oseke, močne postave moškega in teže mokrih oblačil ter pomanjkanja ustreznih pripomočkov za njegov dvig iz morja, so sklenili, da ga bodo reševali s pomola. Dva policista sta se ulegla in se nagnila proti njemu, tretji pa ju je držal za noge, da ne bi padla v morje. Moškega so uspeli rešiti iz vode. Njegovo zdravstveno stanje je bilo zaskrbljujoče. Imel je krče zaradi posledic podhlajenosti, bil je izjemno bled, njegove ustnice pa brezkrvne. Nudili so mu najnujnejšo zdravstveno oskrbo in ga zavili v aluminijasto folijo za preprečevanje ohlajanja telesa. V oskrbo so ga nato prevzeli reševalci službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Moški, sicer tržaški upokojenec in ljubitelj ribolova, ki se je po zaslugi policistov, ki so mu priskočili na pomoč, kmalu opomogel, je povedal, da je nerodno padel v morje, medtem ko je nameraval rešiti opremo, ki se mu je izmuznila iz rok. V mrzli vodi je ostal več minut, na njegove klice na pomoč pa ni bilo odziva. Ko so ga odpustili iz bolnišnice, se je zahvalil policistom, pri čemer jim je dejal, da so ga rešili pred gotovo utopitvijo.