Ponekod na Kraški planoti se je dež spremenil v sneg

Nad Tržaško se je zlasti v višjih jugovzhodnih predelih dež danes okrog poldneva začel spreminjati v sneg. Ponekod je malo kasneje kar močno snežilo. Dež pomešan s snegom pa se je pojavljal tudi ponekod v višjih predelih Trsta.

Ciklon z vremensko fronto se še ni povsem umaknil in je padavinsko območje od vzhoda spet doseglo naše kraje. Po pričakovanjih se tudi temperatura zdaj spet naglo spušča in je zapihala burja.

Meja sneženja se je tako ponekod spustila do nadmorske višine okrog 300 metrov.

Popoldne bodo vplivi ciklona postopno manjši in se bo vreme počasi izboljšalo. Padavine bodo oslabele in marsikje ponehale. Občasno pa bo lahko še nastala kakšna krajevna ploha, v pritrdilnem primeru bo snežna do nižjih predelov, tudi na Kraški planoti.

Hladno bo. Občutek mraza bo povečevala burja.

Ponoči se bo razjasnilo, jutrišnje jutro bo zelo mrzlo. Najnižje temperature bodo povsod pod ničlo, le ob morju okrog ničle.

Jutri bo povečini sončno, v nedeljo pa bo že več oblakov.