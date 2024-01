Ponesrečeni motorist je bil Tržačan

V hudi prometni nesreči, ki se je pripetila v petek popoldne na Dunajski cesti, je izgubil življenje Elio Papadopoulos. Tržačan, ki je avgusta lani dopolnil 86 let, naj bi vozil z Opčin proti Fernetičem, ko je iz nepojasnjenih razlogov izgubil nadzor nad motornim kolesom in se zaletel v obcestni zid. Kljub oživljanju mu reševalci niso mogli pomagati, umrl je na kraju nesreče. Papadopoulos pri sebi ni imel osebnih dokumentov, zato policija ni mogla takoj identificirati trupla in obvestiti družine. Motor, na katerem se je peljal, pa naj bi bil v lasti druge osebe.