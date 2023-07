Ponoči zagorelo v Ulici Guardia

Danes ponoči se je iz še nepojasnjenih razlogov, ki jih preiskujejo gasilci, v stanovanjskem bloku vnel požar v Ulici Guardia 33 pri Sv. Jakobu.

Po klicu na interventno številko 112 so na kraj prišli tudi rešilci, ki so okrog 1.30 sedem ljudi prepeljali v bolnišnico zaradi zastrupitve z dimom in opeklin, nihče izmed njih ni v življenjski nevarnosti. Na kraj požara je prilitel tudi reševalni helikopter, ki pa ga niso potrebovali. Pet oseb so prepeljali v katinarsko bolnišnico, dve v tržiško. Dve osebi so v bolnišnici sprejeli z rumeno triažno kodo, ostale pa z zeleno.

Poleg gasilcev, ki so pogasili požar, so pri reševanju sodelovale tudi sile javnega reda.

»Prebudil sem se sredi noči, ker sem slišal hrup na cesti. Pogledal sem skozi okno in videl gasilce pred vrati,« je povedal Carlo Brancaccio, odgovoren za redno vzdrževanje poslopja v Ulici Giuliani 33, ki stanuje v prvem nadstropju. Zgorelo je v kleti, kjer kaže, da so v skupnem prostoru nekateri stanovalci zapustili odrabljen pralni stroj in drugo opremo. »Stroj ni deloval, saj v tistem prostoru ni električne napeljave,« je pojasnil Brancaccio, ki pod stopniščem hrani vse potrebščine za čiščenje skupnih prostorov. Zagotovil je, da je vseh trinajst stanovanj štirinadstropne stavbe uporabnih. Le dim se je prikradel do zadnjega nadstropja: »Gasilci so vsakega stanovalca posebej pospremili domov in preverili stanje. Skoraj vsi stanovalci, ki so jih odpeljali v bolnišnico, so se vrnili domov, nekateri so zjutraj odšli v službo.«