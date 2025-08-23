Danes so neznanci na Trgu Hortis poškodovali obeležje žrtvam femicida. Roza bandane z imeni žrtev femicida je na ograjo ob kip Itala Sveva leta 2021 privezala feministična skupina Non una di meno. Vsakič, ko je v Italiji moški umoril žensko, so dodali nov rožnat robec žrtvi v spomin.

»Neznanci so prerezali vrvico, s katero so bandane pritrjene na železno ograjo zelenice na Trgu Hortis. Vandal je produkt patriarhalne družbe, družbe, ki je kriva z vse žrtve femicida,« so feministke zapisale v sporočilu za medije. Takoj ko so ugotovile, da je inštalacija poškodovana, so aktivistke feministične skupine ob pomoči mimoidočih na ograjo spet privezale rožnate bandane. Obenem so obljubile, da bodo še naprej opozarjale na nasilje nad ženskami in še naprej skrbele za spomenik na tržaškem trgu. »Smo silen in neukročen krik vseh umorjenih žensk, ki so ostala brez glasu,« so dale vedeti feministke