Poškodovan skuterist v Ulici Giulia

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 8. ure posredovali v Ulici Giulia, kjer sta v križišču z Ulico dello Scoglio trčila avtomobil in skuter. 56-letni skuterist je padel in obležal poškodovan na cestišču. Zdravstveno osebje mu je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da si je huje poškodoval nogo. Kaže, da je avtomobil z Ulice dello Scoglio obračal v Ulico Giulia, skuterist pa je po Ulici Giulia vozil v smeri Ljudskega vrta. Na kraju so bili varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.