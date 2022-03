Poslednje slovo od Štrmaca in Rožice (video)

Dark Theme

Lučo Štrmac je odšel v večnost in s sabo odnesel pustni duh, ki je letos, za razliko od lanskega in predlanskega, bil nekoliko bolj živahen. Rajni je sicer izdihnil že pred dvema letoma, ko je, kot kaže, podlegel koronavirusni bolezni. Takrat mu svojci niso uspeli organizirati takega pogreba, kot si ga je Lučo sanjal in zaslužil, saj so pandemične razmere bile prehude, protivirusni predpisi pa prestrogi. Zato so ga dali v zamrzovalnik, kjer je pridno čakal na slovesnost. Danes je tako končno odbila pričakovana ura.

Zvesti prijatelji so Štrmaca s Hrama žalosti v kontovelski telovadnici pospremili na zadnjo pot, še prej pa mu privoščili poslednji pustni popoldan v družbi domačih mask in pristne kapljice po proseških kavarnah in v društveni gostilni. Neutolažljiva vdova se je naslonila na znance in prijatelje ter s solzami v očeh opazovala, kako njen ljubi postlan z bršljanom leži v večnem snu. Menihi in pogrebniki so ga na ramenih popeljali do kontovelske mlake. Tu so Luča Štrmaca ob spremljavi proseške godbe položili na splav in ga spustili na vodno gladino. V ognjenih zubljih je odšel v onostranstvo, medtem ko je vdova iz obupa skočila za njim v mrzlo vodo v družbi spokojne sestre in pogrebnika.

Pustni pogreb na Kontovelu (FOTODAMJ@N)