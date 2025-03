Potencial Starega pristanišča predstavljajo v Cannesu

Tudi Trst se te dni predstavlja na mednarodnem nepremičninskem sejmu MIPIM v francoskem Cannesu. Gre za enega največjih nepremičninskih sejmov na svetu, odprli so ga včeraj, trajal pa bo do petka. V paviljonu Dežele FJK kot strateški projekt celotne regije tudi letos predstavljajo revitalizacijo Starega pristanišča in iščejo investitorje, ki bi uresničili lani odobren projekt družbe Costim iz Bergama za prenovo območja. Delegacija, ki jo sestavljajo predstavniki Občine Trst, išče torej nekoga, ki bi bil pripravljen skleniti javno-zasebno partnerstvo v vidiku javnega razpisa, ki ga bodo objavili pred koncem tega leta.

Današnjega odprtja sejma se je ob direktorju pariškega urada italijanske agencije za zunanjo trgovino ICE Luigiju Ferrelliju in generalnemu konzulu Italije v Nici Emiliu Lolliju Ceroniju udeležil tudi tržaški občinski odbornik za projekt revitalizacije Starega pristanišča v Trstu in pristojni za mestne finance Everest Bertoli. Zvečer sta se mu pridružila še tržaški župan Roberto Dipiazza in pristojna za naložbe v mestni vladi Elisa Lodi, je povedal Bertoli.

»Izpeljali smo že nekaj srečanj, med katerimi smo orisali projekt o revitalizaciji Starega pristanišča in to še posebej v vidiku mednarodnega javnega razpisa, ki ga bomo objavili še pred koncem leta 2025,« je izjavil odbornik za mestne finance in se zahvalil še posebej italijanskemu konzulatu v Nici ter agenciji ICE - ta skrbi za promocijo italijanskih podjetij v tujini - za podporo načrtu o prenovi nekdanjega pristaniškega območja.

»Gre za čudovit načrt, ki se pravzaprav že uresničuje. Preureditev takšnega območja pa je velik uspeh ne le za tržaško območje, temveč za vso Italijo,« je dejal generalni konzul Emilio Lolli Ceroni.