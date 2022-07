Požar med Borštom in Boljuncem

Ob cesti med Boljuncem in Borštom je popoldne izbruhnil požar. Ogenj se je širil na suhem griču Sv. Mihaela, manj kot sto metrov od naseljenega območja. Na kraj so prispeli gasilci z Opčin in iz Milj, ki so najprej zavarovali naselja in pogasili tem najbližje zublje, nato pa zaprli cesto med Boljuncem in Borštom. Ob gašenju s cisterno in drugim vozilom so se posvečali ocenjevanju požara, ki se je z rahlim vetrom hitro širil proti vrhu griča. Na delu sta bila tudi helikopterja, ki sta požar gasila z zraka, eden je vztrajal do večera.

Na kraju so bili tudi gozdna straža, prostovoljci gasilskega društva Breg, civilna zaščita, karabinjerji in lokalna policija. Zvečer se gašenje še nadaljuje, veter in suho rastje sta dolgo ovira la dejavnosti.