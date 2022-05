Pozor: cigaretni ogorek

Veliki trg se je spremenil v prizorišče zločina. Od včeraj tu preiskovalec fotografira žrtve, ki jih predstavljajo obrisi raznih morskih živali, ob njih pa zločinci: velik cigaretni ogorek, plastenka in zamašek.

Tako se je včeraj začela letošnja kampanja Piccoli gesti, grandi crimini (Mala dejanja, veliki zločini), ki se zavzema za zmanjševanje števila malih smeti in predvsem cigaretnih ogorkov v mestih. Organizira jo neprofitna organizacija Marevivo z britanskim tobačnim velikanom BAT.

Za začetek akcije je SWG pripravil javnomnenjsko raziskavo in v njej zbral mnenja Tržačanov. Iz nje izhaja, da 72 odstotkov meščanov ocenjuje zapuščanje cigaretnih ogorkov kot problem, ki je v mestu občuten, predvsem v starem mestnem jedru in v poletnih mesecih bolj obljudenih predelih mesta, kot so npr. Barkovlje. 73 odstotkov anketirancev tako tudi meni, da so kampanje, ki ozaveščajo ljudi, pomembne, 54 odstotkov pa, da kampanjam, ki skrbijo za okolje, daje dodano vrednost dejstvo, da jih organizirajo privatna podjetja.

Tržačani poleg tega zaupajo tehnologiji, saj jih 66 odstotkov verjame, da je uporaba tehnologije zagonskih podjetij JustonEarth in Rachael strateškega pomena za kampanjo, prav tako kot satelitsko spremljanje, ki ga bodo uporabili za poglobljeno analizo razpršenosti smeti. 55 odstotkov ljudi meni, da se je v zadnjih desetih letih občutljivost do okolja povečala, 22 odstotkov pa je nasprotnega mnenja.Med kadilci pa jih 48 odstotkov smatra, da je za nepravilno metanje smeti krivo predvsem pomanjkanje košev za smeti in pepelnikov po ulicah.