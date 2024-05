V četrtek, 23. maja 2024 ob 19. 00 uri, bo v Kulturnem domu v Trstu potekal prav poseben dogodek. Približno 150-članski zbor učencev združenih osnovnih šol nabrežinskega ravnateljstva bo pod vodstvom prof. Mire Fabjan oblikoval kulturni večer z naslovom »Pravljične sanje za mir«.

Otroška pevska literatura se bo glasbeno izrazila v pesmih pomembnih priznanih skladateljev, v prepletanju otroške slovenske pravljične literature in nanje vezanih pesmi. Tkanje pesmi in različnih ritmov bo ob prepletu skladb ponesla misel miru, Otrok otroku za mir, ki jo bo vsaka sodelujoča šola (OŠ »Virgil Šček« - Nabrežina, OŠ »Josip Jurčič« - Devin, COŠ »Stanko Gruden« - Šempolaj in COŠ »Lojzeta Kokoravca – Gorazda in 1.maj 1945« - Zgonik) razvila in izrazila na kratek in večjezičen način. V medsebojnem sodelovanju in tkanju lepote različnih govoric bodo za glasbeno podlago poskrbeli profesorji glasbene smeri Prvostopenjske srednje šole »Sv. Ciril in Metod« od sv. Ivana v Trstu.

Večer, ki ga ne gre zamuditi, bo s svojo umetniško in kulturno vrednostjo zagotovo navdušil obiskovalce in jim posredoval močno sporočilo o miru in prijateljstvu.