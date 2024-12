Praznični obrok za okoli 350 gostov v stiski

Več kot 350 gostov, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov v socialni stiski, okrog 80 prostovoljcev in cela vrsta podjetij so sodelovali na tradicionalnem božičnem kosilu Skupnosti sv. Egidija. To je že tretje leto zapored potekalo v kongresnem centru v Starem pristanišču, tudi tokrat pa je organizatorjem uspelo polepšati praznične dni ljudem, ki v tem času še bolj čutijo stisko, ko denimo svoji družini ne morejo privoščiti polne mize dobrot in daril pod smrečico.

V pisani druščini povabljenih so bili brezdomci, osamljeni starejši občani in občanke, zaposleni, ki s svojimi plačami ne morejo priti do konca meseca, migranti, ki se po pomoč zatekajo na dotično solidarnostno organizacijo, pa tudi družine, ki so iz Gaze preko humanitarnih koridorjev pripeljale na zdravljenj svoje malčke v tržaško bolnišnico Burlo Garofolo. Paolo Parisini, predsednik deželnega odseka Skupnosti Sv. Egidija, je pred kosilom izpostavil, da so za uspeh njihovega solidarnostnega druženja zaslužni prostovoljci in vsi tisti dobri ljudje, ki jim pomagajo s storitvami ali z donacijami. Ob tem je tudi dodal, da je posebnost njihovega dogodka (na njem so letos gostovali sto gostov več kot lani), živahen direndaj, v katerem je težko razlikovati ljudi v stiski od tistih, ki so prišli pomagati pri strežbi kosil.

Kosilo za več kot 350 gostov je tudi letos pripravil gostinec Pietro Savarese iz gostilne Casa Pepe. Njegovi kuharji so pripravili lazanje in piščančjo obaro. Za predjed, ki je bila sestavljena iz sira in pršuta, je poskrbel še en tržaški gostinec, Bruno Vesnaver. Oba sta že skoraj veterana solidarnostne pobude in dobro vesta, da so med gosti tudi številni muslimani, ki ne jedo svinjskega kosila. Njim so postregli z zelenjavo in mesom, ki ga smejo uživati. Pri organizaciji kosila so sodelovali tudi pekarna Dafina, kavo je prispevalo podjetje Illy, za darila je poskrbelo podjetje Demus, podjetniška družina Pacorini je darovala panetone, zavarovalnica Generali pa je poleg prostorov organizatorjem dala na voljo tudi sladice in peneče vino. Svoje je pristavil tudi mestni prevoznik Trieste Trasporti, ki je z linijo 6 bolj pogosto vozil skozi Staro pristanišče.

