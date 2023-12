Praznično dogajanje se je začelo z božičnim sejmom

Leto je naokoli in začel se je čas božičnih sejmov. Včeraj je na Trgu sv. Antona in v okoliških ulicah ter na Borznem trgu že enajsto leto zapored zaživel tradicionalni sejem, ki ga prireja stanovska organizacija Confcommercio v sodelovanju z Občino Trst. Letos se na njem predstavlja skoraj 70 razstavljavcev, deset več kot lani, malo več kot tretjina teh pa ima tradicionalno gostinsko ponudbo. Med razstavljavci prevladujejo Italijani, kar dobro pa so zastopani tudi tujci, predvsem ponudniki iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in celo iz Francije, Litve, Srbije in Turčije. Sejem bo za obiskovalce odprt do 7. januarja.

Že prvi dan odprtja živahno

Že včeraj dopoldne je bilo med stojnicami opaziti prijeten živžav. Sejem je razdeljen na trgovski in t.i. živilski del. V trgovskem je mogoče najti izdelke, primerne za novoletna darila, novoletne okraske, keramične krožnike, šale in rokavice, pa tudi usnjeno galanterijo, kreme, začimbe, pecivo, igrače in podobno. V sklopu živilskega dela je ponudnikom omogočena gostinska dejavnost v omejenem obsegu. Že včeraj je bilo vrsto opaziti pred hiško, v kateri ponujajo kuhano vino, punč in prigrizke. Nedaleč stran od te stojnice je hiška, v kateri tržaška naveza podjetnikov ponuja lokalna vina in majhne sendviče z vloženimi inčuni iz Jadranskega morja.