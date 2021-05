Praznik češenj kot nekoč

Pandemija, ki traja že več kot leto dni, je upočasnila ali celo ustavila živahni utrip vaških društev. Tradicionalne prireditve, koncerti in šagre, ki povezujejo naše ljudi, so v zadnjem letu skoraj popolnoma zamrli: tako je tudi z mačkoljanskim Praznikom češenj. Po lanskem prisilnem premoru, prvim v svoji skoraj 60-letni zgodovini, se letos spet vrača, vendar v nekoliko različni obliki.

Pri SPD Mačkolje, organizatorju priljubljenega vaškega praznika, so se odločili za povratek h koreninam. V začetni zamisli leta 1963 je bila namreč to prireditev, ki je združevala vaščane in obiskovalce na kulturnem dogodku na prostem: ob petju in glasbi, slovenski besedi in gledaliških prizorih, a predvsem na prijateljskem srečanju. V letih se je podoba Praznika češenj zelo spremenila, saj je njegova družabna plat - od prvotnega kozarca vina, pršuta in domačih češenj - prerasla v šagro, ki je poznana daleč naokrog.

Letošnja izvedba se torej, po sili razmer, povezuje na svojo izvirno obliko. Prireditev so organizatorji naslovili Skupaj na Praznik češenj, s poudarkom na besedah »skupaj« in »praznik«, saj so prepričani, da si po letu osamitve vsi zaslužimo skupno praznovanje, čeprav v omejenem obsegu in ob spoštovanju vseh zakonskih in zdravstvenih predpisov. Dogodek, ki je nastal ob podpori Slovenske prosvete, bo zaživel na prizorišču »na Metežici«, v nedeljo, 30. maja, od 17. ure dalje. Nastopil bo ansambel Aleksij Jercog & prijatelji, za veselo razpoloženje pa bodo poskrbeli še člani dramskega odseka PD Štandrež s prizorom Na trimu Janeza Povšeta.

V skladu z vladnim odlokom je obvezen sedežni red, število mest pa je omejeno. Organizatorji priporočajo rezervacijo po elektronski pošti na naslov spd.mackolje@gmail.com ali na telefonski številki +39 345 4981228 (tudi WhatsApp).