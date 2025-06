Praznik cirkusa in umetnosti za vse

Leto dni po izpraznitvi Silosa, opuščenega skladišča ob tržaški železniški postaji, v katerem je v nečloveških razmerah živelo več sto ljudi, pripravljajo humanitarne organizacije, ki se v Trstu ukvarjajo s sprejemanjem migrantov in beguncev, praznik umetnosti in cirkusa. Z njim želijo ponuditi alternativo bližnjemu cirkusu Cirque du Soleil, ki bi bila dostopna čisto vsem.

Zgodba o obeležitvi prve obletnice izpraznitve Silosa se sicer pričenja z odprtim pismom. Tega so različne organizacije, med njimi Linea d'ombra in No name kitchen, ki migrantom pred železniško postajo vsak večer nudita hrano in zdravstveno oskrbo, poslale gledališču Rossetti in predstavnikom slovitega cirkusa, ki bo mesec dni gostoval v Trstu. V pismu so podpisniki poudarili, da je bil Silos res kraj bede, v katerem so ljudje živeli med kupi smeti in mišmi. Bil pa je tudi kraj druženja, izmenjevanja mnenj, kraj, v katerem so sobivali pripadniki različnih narodov, ki so tu ustvarjali čisto poseben način skupnega bivanja. Hkrati so cirkusante povabili, da bi 21. junija skupaj soustvarili cirkuški popoldan na trgu, spektakel za vse: občane, aktiviste, migrante in ljudi na poti, prosilce za azil ter umetnike.

Prireditev so dopoldne predstavili na Trgu Libertà, v imenu organizatorjev sta spregovorila aktivista Francesco Cibati in Arianna Locatelli. Kot sta povedala, se bodo v soboto, 21. junija, umetniki na Trgu Libertà zbrali že dopoldne, okoli 10.30 bodo pred mikrofon stopili gledališki igralci, ki sodelujejo pri sprejemanju migrantov in prosilcev za azil, na kar bo na vrsti t. i. odprti mikrofon, pri čemer bo vsakdo lahko spregovoril. Organizatorji obljubljajo tudi skupno kosilo, popoldan pa bo namenjen nastopu plesalcev in umetnikov ter različnim umetniškim delavnicam. Kdor bi želel nastopiti, se lahko prijavi na tej povezavi. Organizatorji upajo, da se bo povabilu odzval tudi kateri od cirkusantov izpod šotora ob silosu. Za zdaj so naleteli na gluha ušesa.