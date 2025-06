Praznik Vitovska in morje znova zadel v polno

Nočna nevihta in sapica, ki se je zadržala za njo na Krasu, sta danes razjasnila nebo nad Devinom in prispevala, da je bilo srebanje žlahtne vitovske na gradu vsaj nekoliko prijetnejše. Praznik Vitovska in morje, ki ga je že devetnajstič priredilo Društvo vinogradnikov s Krasa, je na Devinskem gradu znova zadel v polno.

30 vinarjev je v pravljični kulisi točilo svoje vitovske - nad 50 različnih so lahko okusili obiskovalci, ki so iz ure v uro polnili grajski vrt in dvorišče. Vsak je dobil ob vhodu kozarec in se z njim radovedno približeval vinskim postojankam. Vinarji iz različnih koncev slovenskega in italijanskega Krasa so iz vrčev z ledom dvigali steklenice in z veseljem odgovarjali na vprašanja, razkrivali svoje postopke pridelave sveže vinske kraljice s sadnim vonjem in če so bili zelo zgovorni zaupali tudi kako skrivnost. Z izvedenci so pokuševalci delili mnenja o letnikih, načinih in pristopih posameznih vinarjev, v glavnem pa so uživali v družbi in prijetnem kramljanju, kot se za praznične dogodke spodobi.

Pa ni bilo le vino. Obiskovalci so tako kot vsako leto lahko okusili tudi izvrstno lokalno kulinarično ponudbo, za katero so v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem poskrbeli lokalne gostilne in znani kuharski mojstri. Od ribje do mesne ponudbe, pa še slaščice in suhomesne dobrote so spremljali kozarce, da ne bi vino komu škodilo.

Na grad na spoznavanje vitovske in pristne kraške identitete, ki povezuje ljudi, se boste lahko podali tudi jutri med 18. in 22. uro. Tako kot danes se lahko obiskovalci udeležijo vodenih degustacij ob 19. in 20. uri, ki jih prirejajo someljeji deželne sekcije AIS (www.mareevitovska.eu).