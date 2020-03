Pred 75 leti so nacifašisti obkolili Lonjer

»Od napada na bunker do osvoboditve«: za te pomladne dni so mladi odborniki SKD Lonjer Katinara pripravljali slavnostno počastitev pomembnih dogodkov, ki jim letos poteka jubilejna 75. obletnica. Partizanski bunker VDV (Vojske državne varnosti) je bil v Pušarjevi hiši. Vedevejevci, ki so bili v njem, se tistega 21. marca 1945 sprva najbrž niso zavedali, kaj se dogaja.

Naj v teh dneh obeležujemo datume iz zgodovine, ko sredi strahu in v izrednih razmerah preživljamo svojo preizkušnjo? Vprašanje se nam vsiljuje, v tem letu 2020, letu velikih obletnic, in prav bo, da v naslednjih mesecih razmislimo. Tu pa le prepustimo besedo pričevanju iz preteklosti in hvaležni smo vsem delavcem časopisov, radia, televizije, ki ostajajo na svojem mestu in nam omogočajo, da lažje in zares dobesedno sprejemamo poziv - ostanimo doma!

Pred petimi leti so mladi iz Lonjerja ob pomoči mentorjev postavili razstavo, ki so ji dali naslov Lonjer, partizanska vas. Za letos je bila v pripravi italijanska različica razstave. Tudi kakšno napako in nekatere vrzeli izpred petih let bi popravili, dopolnili.

Ob zbiranju gradiva za razstavo smo na Odseku za zgodovino pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu v roke vzeli zapis, ki mu imena avtorja in leta ne poznamo. Nastal je morda okrog leta 1970. Pred petimi leti so mladi besedilo prebrali na slavnostni proslavi. Nekaj odlomkov ponujamo bralcem v poznavanje, in vsem domačinom iz Lonjerja in s Katinare, da vedo, da nismo šli mimo obletnice.

Tako beremo, odbrano in nekoliko prirejeno:

LONJER, 21. MAREC 1945

Da je vas obkoljena, so se verjetno prvi zavedali delavci, ki so se med 5. in 5.45 zjutraj peš odpravili na delo ρο klancu (po cesti, ki neposredno veže vas z mestom).

Vas je bila vsa obkoljena - Klanec, Bazoviška cesta, Reber, Ključ. Obkolili so Nemci, v vasi pa so bili tudi Collottijevci. Na cesti pο »Potoku« proti Rocolu je bila skupina »X Mas«. Collotti je imel 12-15 oseb, oboroženih z mitraljezi, med njimi je bil tudi Slovenec, imenoval se je Podreka. V vasi sta stala dva kamiona, parkirana sta bila pred Tinčetovim portonom.

DOPOLAVORO

Ljudi so začeli odganjati ν tako imenovani Dopolavoro že takoj zjutraj. Niso pobrali takoj vseh, ampak so šli najprej ρο spisku. Za temi so pobrali še ostale vaščane. Vtis se je imelo, da so obνeščeni o delovanju vsakega posameznika. Domačini, zbrani ν Dopolavoru, so bili legitimirani.

Ljudi so spravili na dvorišče. Sobo (saletta) v prvem nadstropju poslopja so pripravili za zaslišanja. V njej je bila montirana tudi električna naprava - služila je za mučenje. Med prvimi, ali prvi, je bil zaslišan terenec Slavko Čok, ki je bil pred tem peljan v bunker VDV na Novi cesti pri Rasti - kjer so že ležali ubiti partizani (ali ubit partizan). Slavko Čok je bil zverinsko mučen. Krvavega in zvezanega so ga videli drugi zaslišanci. Domačini se spominjajo, da je bilo tisti dan lepo vreme, lahno je pihljalo, nad vasjo pa je ves dan jadralo letalo »Pippo«, bila je sreda.

BUNKER

Okoli 10. ure zjutraj je bil zaslišan Andrej Pertot, zmučen je bil peljan k bunkerju VDV ν Lonjerju. Od njega se je zahtevalo, da bunker odpre, česar pa ni hotel narediti. Andrej Pertot je padel pri bunkerju kot talec. Za njima so se zvrščali na zaslišanje drugi domačini. Najprej dekleta - aktivistke, očitno izdane, žene, itd. Skoraj vsi so bili pretepeni, mučeni na razne načine

Okoli 16. ure popoldne so poslali domov vse domačine, razen 41-ih (arhiv), ki so bili naloženi na dva kamiona in Pod Frnedom - čez Ključ - in Faccanonii peljani v Ul. Cologna (sem se je preselil Collotti iz Ul. Bellosguardo ρο bombardiranju mesta).