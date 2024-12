Pred nekdanjo dvorano Tripcovich je malo po 18. uri avtomobil zbil kolesarja, pri čemer je slednji padel in ostal na tleh. V nesreči se je, kot kaže, lažje poškodoval. Bil je pri zavesti in je sedel na cestišču, pri čemer je izmenjal nekaj besed z mimoidočimi, ki so mu v pričakovanju reševalcev nudili prvo oskrbo. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče, kmalu so prispeli tudi reševalci službe 118. Nastala je tudi gmotna škoda, na avtomobilu se je med drugim poškodovalo vetrobransko steklo.