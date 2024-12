Predstavam bodo lahko sledili tudi naglušni ter slepi in slabovidni

Gledališče Miela postaja dan za dnem bolj dostopno. Kot prvo v Trstu in v Furlaniji - Julijski krajini je v svoje prostore vgradilo sistem za naglušne, slepe in slabovidne osebe.

Miela je med tržaškimi gledališči najbolj dostopno, saj je brez arhitektonskih pregrad. Obenem od včeraj dalje lahko predstave, koncerte in druge prireditve ponudi tudi naglušnim ter slepim in slabovidnim. V blagajni in veliki dvorani so namreč nastavili sistem ozvočenja z namenjenim kanalom, na katerega se lahko povežejo naglušne osebe s slušnim aparatom ali polževim vsadkom. Dogajanje bodo lahko spremljale brez hrupa v ozadju, ki v takem okolju običajno onemogoča umirjeno spremljanje dogodka.

Slepim in slabovidnim je po novem na voljo tipni zemljevid gledališča, na tleh pa so uredili talne oznake, s katerimi lahko avtonomno pridejo do različnih prostorov gledališča.

