Predstavili občinsko vzgojno ponudbo

Vzgojna ponudba za otroke stare med 0 in 6 let občine Trst je, kot kaže, med najboljšimi v Italiji, po besedah odbornice za šolstvo Nicole Matteoni, ki je danes uvedla dan otroštva in po uvodu odšla. Dogodek, s katerim želi občina na enem mestu predstaviti družinam občinske jasli, vrtce in druge dejavnosti, je že tretje leto zapored potekal na daljavo. Na kanala YouTube in Facebook občine se je povezalo okrog 160 ljudi, medtem ko je bil dogodek v živo običajno bolje obiskan.

»Prve občinske jasli smo v Trstu dobili leta 1841. Mestna vzgojna ponudba za najmlajše ima zato dolgo tradicijo. Danes je v jaslih in vrtcih zaposlenih več kot 1000 ljudi. V storitev investira občina vsako leto 50 milijonov evrov, katerih 7 milijonov namenjamo prehrani,« je spomnila Matteoni. Srečanje je sicer povezovala koordinatorka občinske vzgojne ponudbe Consuelo Louvier. Osebje je nato povedalo, da občina upravlja 18 jasli, 3 središča za varstvo otrok med 18 in 36 mesecev starosti ter dva oddelka, ki sprejemata otroke stare med 24 in 36 mesecev. Več je zasebnih jasli, ki so z občino sklenile sporazum in v katerih je nekaj mest namenjenih otrokom, ki lahko dejavnostim sledijo s pogoji, ki bi jih imeli v občinskih jaslih. Bolj skopa je ponudba v slovenskem jeziku. »V slovenskem oddelku jasli Semidimela je 17 mest, v zasebnih jaslih Dijaškega doma Srečka Kosovela pa s sporazumom 13. Skupno 30 mest za vse otroke, kar pomeni, da vsako leto sprejmemo okrog 10 novih otrok, to je toliko, kolikor jih odhaja in vzgojno pot nadaljuje v vrtcu,« je pojasnila Maria Grazia Monti, vodja urada za vpisovanje v vzgojna središča.

Na današnjem Dnevu otroštva je občinsko osebje na daljavo odgovarjalo na vprašanja povezanih gledalcev. Eno samo je bilo na dvournem dogodku povezano s ponudbo v slovenskem jeziku, več pa jih je občina prejela na elektronsko pošto scuola.educazione@comune.trieste.it. Številni starši so namreč iskali odgovore na vprašanja o slovenski ponudbi. Teh pa niso prejeli ne po elektronski pošti ne v živo med dogodkom.