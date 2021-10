Prefekt Valenti zapušča Trst

Italijanska vlada je sklenila premestiti tržaškega prefekta Valeria Valentija v Firence. Na njegovo mesto bo prišel Annunziato Vardè, ki prihaja iz Potenze, po rodu pa je iz Kalabrije. Valenti, ki je po rodu Sicilijanec, odhaja po relativno kratkem obdobju, saj je v Trst prispel februarja 2019. Tu pa se je soočil s številnimi izzivi: od nasilnih dogodkov (streljanji na kvesturi in nazadnje v Ul. Carducci) do pandemije in na koncu še vsakodnevnih shodov proti covidnemu potrdilu, ki se še niso polegli. Vmes pa je imel priložnost se ukvarjati tudi s Slovenci, saj je spremljal postopek vračanja Narodnega doma in obisk dveh predsednikov 13. julija 2020.

»Prepričan sem, da bo Trst s svojim družbenim in trgovskim tkivom ter s pristaniščem zmogel ponovno biti protagonist,« je izjavil v poslovilnem sporočilu za medije, preden se je sestal z novinarji. Valenti je tudi izpostavil, da je velika večina Tržačanov dokazala velik državljanski čut, njim in policijskim silam, ki zagotavljajo varnost, pa se iz srca zahvaljuje. Izpostavil je še sodelovanje s Slovenci in s tujimi skupnostmi, ki v Trstu tvorijo edinstven multikulturni model.