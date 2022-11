Prefektura z razpisom išče nove prostore za prosilce za azil

Tržaška prefektura išče nove prostore za sprejemanje prosilcev za azil. S tem noče razširiti zmogljivosti tržaškega sistema sprejemanja, ampak namerava zapreti center na Božjem polju, kjer so v zadnjih dveh letih, od pandemije dalje, uredili prostor za izolacije in karantene, in ga nadomestiti z alternativno rešitvijo. Na kraj so sicer v tem obdobju, ko število prihodov migrantov narašča, namestili šotore, kjer migranti še danes prenočujejo, ker v notranjih prostorih ni ležišč za vse.

V kraškem sprejemnem centru naj bi prespalo okrog 200 ljudi poleti in 120 pozimi. Tržaški centri – nekaj stanovanj, še dva centra in Dom Malala pri Fernetičih – naj bi skupno sprejemali 1300 migrantov. V novem sprejemnem središču bo prefektura namestila 400 prosilcev za azil. Z razpisom bo to nalogo dodelila upraviteljem primernega prostora, ki bodo za 730 dni upravljanja prejeli 10.258.320 evrov. Kandidature zbirajo do 9. januarja ob 12. uri. Poudarek je prefektura dala na to, da morajo biti prostori primerni za sprejemanje migrantov še predvsem v zimskih mesecih.

Sprejemni centri se razlikujejo od stanovanj, ker so namenjeni predvsem prvi fazi sprejemanja. V njih morajo biti nujno prisotne nekatere storitve, kot so pralnica, redno čiščenje prostorov, jedilnica, osebje pa mora biti 24 ur prisotno.