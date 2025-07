Preiskujejo izrednega komisarja tržaške pristaniške uprave

Nedavno imenovanega izrednega komisarja tržaške pristaniške uprave Antonia Gurrierija preiskujejo zaradi domnevnega pranja denarja. Novico je prvi objavil tržaški dnevnik Il Piccolo in odmeva v vseh medijih. Gre za preiskavo tožilstva v Trstu o velikih vsotah denarja, ki so jih azijska podjetja nakazala avstrijskemu podjetju MMG, ki ga je Gurrieri ustanovil leta 2016. To se ukvarja s svetovalnimi in izobraževalnimi dejavnostmi na področju prometnega sektorja.

Finančna policija Gurrieriju očita nakazila denarja izpred več let, ki so jih odkrili na njegovem zasebnem poštnem naslovu in za katera naj ne bi bila navedena namembnost. Pomanjkanje obrazložitve teh nakazil preiskovalci tolmačijo za nezakonito pridobljena sredstva.

Gurrieri je obtožbe označil za neutemeljene in poudaril, da bo to tudi dokazal. Brani ga odvetnik Alessandro Diddi.