Pretepal je očeta

Tržaški policisti so v torek, 27. avgusta, aretirali 42-letnega moškega zaradi upiranja uradni osebi in nasilja nad družinskimi člani. Posredovali so v Ulici Campi Elisi, od koder so jih obvestili o prepiru v stanovanju. Na kraju so ugotovili, da sta se sprla oče in sin, čemur je verjetno botrovalo tudi prekomerno uživanje alkohola. Najhuje jo je skupil oče, ki je zaradi močnih udarcev in klofut imel rano na glavi. Sin policistom ni dovolil vstopa v stanovanje, upiral se je in jih napadel, naposled pa so ga vendarle uspeli ustaviti.

Policisti so ugotovili, da ne gre za prvi primer sinovega nasilja nad starši, saj ga je že julija kvestor opomnil, ker je pretepel očeta. 42-letnika so aretirali in prepeljali v tržaški zapor.