Preveč neolikanih lastnikov psov

Zdaj pa res ni več izgovorov. Neolikani lastniki psov, ki bodo še naprej zapuščali pasje iztrebke na pločnikih, zelenicah in drugih javnih površinah, imajo na voljo celo aplikacijo, ki jim ponuja vse informacije in zakone o upravljanju z živalmi. Nikakor se ne morejo delati, da niso vedeli ali da ne poznajo pravil. Naivno je sicer misliti, da jih doslej niso poznali. Še bolj naivno pa trditi, da so neolikani lastniki zgolj izjema.

S krajšim jutranjim sprehodom po stranskih, pa tudi po glavnih ulicah pri Sv. Jakobu, pa po zelenicah in okrog otroških igral lahko takoj ugotovimo, da je zapuščanje pasjih iztrebkov redna praksa pri številnih lastnikih. Redki se sprehajajo s psom in plastenko vode. Izplakovanje urina sicer ni predvideno po zakonu, odstranjevanje iztrebkov pa uravnava deželni zakon št. 20/2012. A kaj, ko ni nadzora. Zakaj bi se sklonili in pred vsemi pobirali še topel kupček? Najprej iz olike in za zagotavljanje higiene v skupnem prostoru. Ker je to predvideno po zakonu in ima kot cilj varovanje kolektivnega zdravja. V iztrebkih so prisotni paraziti, s katerimi so vidno onesnažene ulice, območja za rekreacijo in celo, kot že rečeno, otroška igrišča.

Šentjakobski vzorec je zelo zgovoren. Lahko bi ga sicer prenesli tudi v druge mestne četrti. Med krajšim sprehodom od Ulice Frausin, kjer se nahaja slovenska večstopenjska šola, do poštnega urada v Ulici Colombo, po ulicah Concordia, Vespucci in Industria je na tleh opaziti »darilce« skoraj ob vsakem drugem koraku. Pojavljajo se včasih celo na nižjih okenskih policah.

Mokrih vogalov in stebrov pa sploh ni mogoče prešteti, tako kot avtomobilskih pnevmatik, privezanih koles in kateregakoli predmeta na cestišču. Samo z burjo v teh dneh ali ob nalivih po ulicah ne zaudarja.