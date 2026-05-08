Pri Bridarjevi hiši v Devinu nova igrala in klopi

V ljudskem parku pri Bridarjevi hiši v Devinu so včeraj slovesno odprli novo igrišče, ki je namenjeno otrokom in družinam. Na prenovljeni zeleni površini je zdaj deset sodobnih igral, dva kompleta klopi z mizo ter ekološki otok. Namen naložbe je, da park postane prijeten in funkcionalen prostor za druženje.

Slovesnosti ob prerezu traku so se udeležili župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec, podžupan Mitja Petelin, odborniki Marjanka Ban, Lorenzo Celic in Lorenzo Corigliano, predsednik Jusa Devin Vladimiro Mervic ter otroci bližnjih vrtcev.

Naložba v prenovo parka pri Bridarjevi hiši v Devinu je znašala približno 65 tisoč evrov. Od tega je bilo več kot 55 tisoč evrov namenjenih nakupu in postavitvi novih igral ter ekološkega otoka, približno 9 tisoč evrov pa zamenjavi stare ograje, postavitvi nove mreže in ureditvi vhodnih vrat med vrtcem in parkom.