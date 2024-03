Gorski reševalci iz Trsta in gasilci so ob 12. uri posredovali na gozdni stezi št. 18, ki z Globojnerja pelje proti Opčinam, kjer se je poškodovala 65-letna pohodnica. Spotaknila se je in padla, pri čemer si je zvila nogo. Bolničar gorske reševalne službe jo je na kraju stabiliziral, nato so jo rešili in jo prenesli do reševalnega vozila.