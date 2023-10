Pri občinskih projektih se kopičijo zamude

V torek bodo v severnem krilu Skladišča 26 odprli Pomorski muzej, ki bo v prihodnje obogatil ambicioznejše zastavljen projekt ureditve novega pomorskega muzeja po načrtih španskega arhitekta Guillerma Vazqueza Consuegre. Tega so začeli urejati novembra lani in bi ga sprva morali končati v dveh letih. A do novega pomorskega muzeja bomo prišli počasneje, kot je bilo načrtovano.

Zamud pri gradbenih delih je deležen tudi novi sedež družbe za pobiranje občinskih dajatev Esatto v Ul. Ottaviano Augusto. Mesto še naprej ostaja brez tramvaja, komercialnega centra na območju nekdanjega sejmišča (projekt je sicer pobuda zasebnega partnerja, a za dovoljenja je pristojna občina), dijaki bodo še dolgo čakali na šolski kampus v Ulici Rossetti, stoji tudi projekt prenove Trga Sv. Antona. Pravega preboja še ni niti pri prodaji skladišč v Starem pristanišču. Delen uspeh je župan Roberto Dipiazza dosegel le pri palači Carciotti. Za nakup razpadajoče palače naj bi se zdaj resno zanimala zavarovalnica Generali. In po več kot enoletni zamudi mu je vendarle uspelo odpreti predor pri Bombelju.

