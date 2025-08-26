Pri spletnem goljufu našli mamila in pištolo

Karabinjerji s tržaške postaje v Ul. Hermet so bili že nekaj časa na sledi moškemu, ki se je s pomočjo ukradenih dokumentov intenzivno ukvarjal s spletnimi goljufijami. Po skrbni preiskavi, ki jo je koordiniralo tržaško tožilstvo, so karabinjerji 1. avgusta zvečer na domu osumljenca – gre za leta 1992 rojenega državljana Maroka, stanujočega v bližini Senenega trga – opravili hišno preiskavo.

V stanovanju moškega so našli prepovedane substance, domnevno gre za marihuano in kokain, precizno tehtnico, pa tudi bančno korespondenco, naslovljeno na neko drugo osebo, ter dva prenosna računalnika, na enem izmed teh so bili dokumenti in fotografije drugih oseb. Te je moški domnevno izkoriščal za odpiranje fiktivnih bančnih računov, poleg omenjenega so pri njem našli še deset mobilnih telefonov in neregistrirani revolver brez streliva, za katerega moški ni znal ali želel pojasniti, zakaj je bil tam. Moškega so aretirali in predali pravosodnim organom, ki so zanj odredili priprtje, nedovoljene predmete in substance, najdene med hišno preiskavo pa so zasegli.