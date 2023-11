Pri Sv. Jakobu vse bolj mrgoli podgan

Na Šentjakobskem trgu mrgolijo podgane. To ni novost, bi lahko rekli, potem ko smo tudi na straneh Primorskega dnevnika pred časom opozorili na njihovo prisotnost po tržaških ulicah in trgih, še zlasti poleti. Takrat pa še jih ni bilo toliko. Porast so v oktobru opazili trgovci, prebivalci in obiskovalci mestne četrti. Morda ker jih dež in večja količina vode v kanalizaciji podi iz podzemlja, ali mila temperatura privabi na površje.

»V petih letih, odkar delam pri Sv. Jakobu, prvič vidim, da se podgane ob vsaki uri sprehajajo okrog naših nog. Popoldne in zvečer se srečujejo na trgu,« je povedala Rebecca, natakarica v Baru G na vogalu z Ulico San Marco, ki ima na trgu več miz in senčnike. Živali se ljudi ne bojijo, je dodala, »ljudje pa se pošteno prestrašijo, ko jih vidijo, vstanejo in odidejo v drugo kavarno. Najraje se družijo pri otroških igralih, kjer kaže, po pričevanju tamkajšnjih trgovcev in staršev, ki otroke redno spremljajo na trg, da imajo več gnezd. V gredici so sicer postavljene pasti, a očitno podgane se za vabo ne zmenijo.

