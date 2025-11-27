Pri upravljanju zemlje je treba spoštovati zakonodajo in tradicije

Drugačen način upravljanja zemlje je mogoč, lokalni upravitelji pa morajo spoštovati zakonodajo ter tradicije. Tako bi lahko povzeli včerajšnji posvet jusarjev v dvorani Tessitori deželnega sveta FJK, ki ga je priredila deželna koordinacija jusarjev. Priložnost je bila osma obletnica sprejetja zakona 168/2017, temeljnega zakona, ki ureja in priznava pravice staroselcev.

Ni vsaka Gemeinde občina

Dopoldan so uvedli pozdravi Karla Grgiča, državnega podpredsednika jusarjev, Izidorja Sancina, predsednika deželne jusarske koordinacije, deželnega svetnika Slovenske skupnosti Marka Pisanija in repentabrskega občinskega odbornika za kmetijstvo Omarja Marucellija. Svoje poglede na udejanjanje zakona so predstavili univerzitetni profesor in avtor zakona, nekdanji senator iz vrst Demokratske stranke Giorgio Pagliari (ta je sicer poslal pisni pozdrav), odvetniki Mitja Ozbič, Peter Močnik in Roberto Mazza ter geometer Martin Tul. Glede na aktualnost teme je bil obširno govor o namembnosti jusarskih zemljišč v namene, ki niso jusarski. Zakon predvideva za ta zemljišča kmetijsko, gozdarsko ali pašniško namembnost, z leti pa se je na njih pojavila marsikatera zgradba.

Glede tega vprašanja je Pagliari v svojem pisnem pozdravu analiziral nekatere novejše sodbe. Po njegovi oceni gre predvsem pojem kmetijske dejavnosti tolmačiti širše, nenazadnje ker se je kmetijstvo spremenilo. Druga točka, ki jo je izpostavil, je verjetno še pomembnejša. Jusarska zemljišča ne smejo biti tako trajno spremenjena, da se jih v prihodnosti ne bo dalo več rabiti v kmetijske, pašniške ali gozdarske namene. Ozbič je še dejal, da je postalo jasno, da pri jusarskih zemljiščih ne zadostuje implicitna ukinitev statusa javnega dobrega. V zaključku je izpostavil, da jusi oziroma skupna lastnina niso pod nadzorom računskega sodišča, saj gre za zasebna zemljišča, ki jih upravljajo zasebniki, le namen je javen.