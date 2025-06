Prijatelji ilustratorke Caroline Trampuž

Na Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Trstu je do 29. avgusta na ogled razstava Prijatelji, s katero se predstavlja ilustratorka Carolina Trampuž. Mlada nabrežinska umetnica ustvarja predvsem ilustracije za otroke in mladino. S prostim risanjem se ukvarja že od nekdaj, saj ji je bilo to vedno pri srcu.

Čeprav se z ilustracijo ukvarja le v prostem času, je obiskala nekaj likovnih tečajev, zlasti na področju tehnike akvarela. V zadnjih letih pa se je preusmerila k digitalnim tehnikam. Carolina Trampuž ilustrira za različne otroške leposlovne revije, kot so Galeb, Cicido in Ciciban. Pri vsem tem še najbolj uživa pri ilustriranju človeških figur.

Razmišljanje o prijateljstvu

Za razstavo Prijatelji je izbrala ilustracije otrok, ki so bile poprej že objavljene v slovenski reviji Ciciban, v posebni rubriki o prijateljstvu, v kateri so spremljale besedila Martine Peštaj. Slike so opremljene z vprašanji, ki otroke spodbujajo k razmisleku o tem, kar je predstavljeno na slikah.