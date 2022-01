Priljubljeni Pupkin Kabarett po dveh letih znova na odru

Dve leti sta kar dolgo obdobje, sploh če je karte našega življenja in vsakdana premešala pandemija. Po daljšem prisilnem premoru se bo znana tržaška kabaretna skupina Pupkin Kabarett spet polastila gledališča Miela. Bodo opisovali svoje puščavniške dni ali postregli z več kot dvajset let starimi, vendar utečenimi skeči? So se naveličali se kregati, se zdaj imajo noro radi ali se sploh niti več ne pozdravljajo? Vse to in še več bomo lahko izvedeli na kar dveh večerih, v nedeljo ob 18.03 in v ponedeljek ob 20.23.

Na odrskih deskah bo običajna »moteča trojica« – to so Laura Bussani, Stefano Dongetti in Alessandro Mizzi – gostila Ivana Zerbinatija, Massima Sangermana in Erin McInney. Dogodek pa bodo glasbeno (in drugače) začinili še Chiara Gelmini, Stefano Bembi in Tiziano Bole. V nestrpnem odštevanju dni do težko pričakovanega povratka je Mizzi za Primorski dnevnik razkril, kakšen bo njihov novi začetek.

Od 7. februarja (če ne bo neljubih presenečenj) bo Pupkin spet kot po starem nastopal vsak drugi ponedeljek. Kje pa smo pravzaprav ostali?

Zadnjič smo v gledališču Miela nastopili februarja 2020. V teh dveh letih smo tu pa tam sodelovali na manjših, zlasti poletnih prireditvah, vsakič pa je lahko prisostvovalo največ 30 gledalcev. Čudno in neobičajno. Vsi so nosili zaščitno masko na obrazu, kar je za kabaretno predstavo še dodatno posebno.

Kot ste namignili, ni šlo za popoln molk. Stekle so denimo odprte vaje, na katerih so lahko sodelovali sami gledalci, v vaši sredi je bil tržiški komik in režiser, zlasti pa velik prijatelj Paolo Rossi.

Skušali smo zapolniti čas. Imeli smo to srečo, da se je Paolo Rossi v zadnjem letu dlje zadrževal v Trstu, kjer trenutno tudi živi. Izkoristili smo priložnost, da bi vrata naših vaj odprli občinstvu. Od ljudi smo hoteli dobiti spodbudo, kot pravi sam Rossi, ne smemo več igrati za publiko, temveč s publiko. Sicer smo mi že dolgo skušali razgraditi četrto steno (namišljeno steno pred odrom v tradicionalnem gledališču s tremi stenami), zdaj pa jo moramo popolnoma uničiti.

Obljubljate prenovljeno obliko, s pogledom uprtim v sedanjost, pa tudi v preteklost, v čas prvih korakov kabaretne skupine v mali dvorani gledališča Miela. Kaj lahko razkrijete?

Obeta se nekaj različnega. Osnova ostaja vedno varietejska predstava, šlo bo za dva različna dela z »lažnim« odmorom, med katerim se ne vstane in se ne odide. Najprej bomo skočili nazaj v čas, ko se je Pupkin Kabarett šele uveljavljal in se spomnili vsega najslabšega, priklicali v spomin najmanj posrečene štose, najgrše predstave ...

Uvedli pa bomo tudi marsikaj novega, skušali bomo denimo biti krajši, saj ljudje že dovolj trpijo, ker od njih zahtevamo FFP2 zaščitne maske in PC pogoj. Med našimi največjimi napakami (tudi mojimi) je vselej bila ta, da smo imeli preveč za povedat in je znalo dogajanje na odru postati zelo dolgo. »Happeninga« ne moreš vedno kontrolirati.