Prirejanje šager vse težje

Poletni čas prinaša s sabo cvrčeče čevapčiče in piščanca na žaru, ocvrt krompir in veselje na plesišču. Šagre so na Tržaškem zelo priljubljene tako med domačini kot med obiskovalci, ki med lesenimi mizami in klopmi spoznavajo tudi tradicije vasi. Marsikje po Italiji šagro posvečajo tipičnemu lokalnemu proizvodu, pijači ali značilni hrani, zavetniku ali svetniku, v režiji lokalnih promocijskih združenj Proloco in drugih organizacij. Na Tržaškem so si v večini primerov vsebinsko podobne, za pulti in žari pa stojijo prostovoljci športnih in kulturnih društev, ki najmanj enkrat na leto priredijo svoj praznik z lastnimi močmi in v dobro skupnosti.

Za društva, ki se na območju tržaške občine odločijo, da stopijo v zapleten vrtinec prirejanja poletne zabave na prostem, ima ta velik pomen, saj z dobičkom od šagre v večini primerov financirajo delovanje čez leto. Zlasti tista društva, ki nimajo drugih prihodkov. A, kot rečeno, je organizacija šagre vse prej kot enostavna. Od pridobivanja dovoljenj do organizacije dela in iskanja glasbenih skupin, vse zahteva od članov društev velik trud. Strogih pravil, ki uravnavajo varnost, strežbo in druge dejavnosti, včasih ni lahko spoštovati, zato se je marsikatero društvo v letih vdalo in sklenilo, da praznika ne bo več prirejalo. Kdor pa je s pogumom nadaljeval na svoji poti, se danes znajde pred poostritvijo nadzora nad prireditvenimi prostori in višjimi stroški. V primeru dokazanih nepravilnosti pa so sankcije seveda visoke.