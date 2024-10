Promocija Krasa in Brega na nabrežju

V šotoru s pogledom na morje si je tudi letos svoj prostor zagotovil delček Krasa in po novem tudi Brega. V prostore stojnice, kjer sta nekoč domovali le Slovensko deželno gospodarsko združenje in Občina Devin - Nabrežina v naselju Barcolana, sta se letos vrnili občini Zgonik in Repentabor, pridružila pa se jim je še Občina Dolina. Skupaj bodo še bolj učinkovito vključno do nedelje promovirali ozemlje, dejavnosti, ki jih izvajajo, in odličnosti, na katere so ponosni.

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je ugotavljal, da stavijo na promocijo za krajane in obiskovalce, ki se pri nas naužijejo naravoslovnih, zgodovinskih in arheoloških lepot ter uživajo v turistični in vinsko-kulinarični ponudbi domačih kleti in restavracij. »Stojnica je izložba za vse nas.« Na isti valovni dolžini sta bili tudi repentabrska in zgoniška županja Tanja Kosmina oz. Monica Hrovatin, ki sta potrdili pomen sodelovanja in trženja Krasa, ki je unikum. V ekipno nastopanje verjame tudi dolinski župan Aleksander Coretti, ki se veseli vključitve Brega v promocijsko pobudo.

Vse dni bodo pri stojnici predstavniki društev, zlasti Proloco Mitreo, Lions kluba, Ermada Vidonis in SK Devin, ki bodo delili informativni material in nasvete. Da je ob Barcolani zaznati veliko zanimanja med obiskovalci, ki se radi ustavljajo na klepetu in ob namigih za odkrivanje ozemlja, je potrdila Jessica Štoka iz SKGZ, ki se je zahvalila gostinskemu zavodu Ad Formandum za prigrizek.

Jutri se bodo pri stojnici predstavile občine. Prva bo ob 16. uri na vrsti Občina Devin - Nabrežina, ki bo prikazala svoje evropske projekte in domače bogastvo, ob 17. uri bo dolinska občina predstavila Dolino Glinščice, svoje vinarje in oljkarje, ob 18. uri bo Občina Zgonik predstavila projekt digitalnega marketinga občine za potrebe turizma, ob 19. uri pa bo Občina Repentabor predstavila Kraško ohcet, marmor in vinarje.