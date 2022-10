Prostor za otroke in starejše nameravajo nameniti športu

Tržaška občina načrtuje ureditev novega športnega središča pri Svetem Jakobu. Okrog 1570 kvadratnih metrov obsežen občinski prostor v Ulici Frausin, ki je danes namenjen druženju otrok in starejših in kjer je nekoč delovala gostilna z baliniščem, želi ekipa župana Roberta Dipiazze nameniti tekmovalnim športom, predvsem košarki, odbojki, borilnim veščinam in ritmični gimnastiki. Občina bo projekt za gradnjo telovadnice vključila v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), v razvojno področje namenjeno socialnemu vključevanju. V tem primeru bi iz NOO lahko pridobila 1,8 milijona evrov, 500.000 evrov bi vložila sama, še 350.000 evrov pa bi projektu namenila Dežela Furlanija - Julijska krajina.

Dvorišče z večjo pokrito površino ob dotrajani stavbi, znano z imenom Ex Pavan, je sicer kraj, ki ga že več let uporabljajo starejši Šentjakobčani, člani združenja Auser ter učenci sosednje večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom. »Naše združenje šteje 220 članov. Starejši občani, ki stanujejo pri Sv. Jakobu ali v neposredni bližini, redno obiskujejo prostor Ex Pavan, kjer prirejamo tečaje plesa, gledališke predstave, turnirje iger s kartami in predvajamo filme,« je povedal predsednik združenja Auser Marino Rota in se spomnil prvih let novega tisočletja, ko sta s takratnim ravnateljem večstopenjske šole Marijanom Kravosom podpisala konvencijo s tržaško občino in tako prevzel nalogo upravljanja prostora. »Prvo obdobje smo prostor zjutraj odpirali in zvečer zapirali. A so se tam začeli zbirati mladi, ki niso spoštovali javne dobrine. Ko smo naposled na tleh našli brizgalko, smo se odločili, da prostor, ki mora biti varen in primeren za otroke, upravljamo drugače.« Člani združenja Auser si od takrat prizadevajo za redno vzdrževanje prostora, ki je tako primeren za sprejemanje otrok bližnje slovenske šole.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.