Protest delavcev pred StarTechom

Pred vhodom v podjetje StarTech v Žavljah se je zjutraj kljub dežju zbralo skoraj sto delavcev skupaj s predstavniki sindikatov, da bi opozorili na zamude pri izplačilu plač in negotovost glede prihodnosti podjetja. Ob 10.30 je med protestom med zaposlenimi zaokrožila novica, da je na njihove račune prišlo prvo delno izplačilo v višini 850 evrov, ki bi sprva moralo prispeti že v petek, a do tega ni prišlo, ker je vodstvo podjetja imelo tehnične težave. Denarni priliv za 320 delavcev je prvi po 27. aprilu, ko bi morale biti izplačane redne plače.

Kljub temu, da so danes prejeli del plače, med delavci ni bilo veliko zadovoljstva. Vodstvo podjetja je namreč predhodno obljubilo celotno izplačilo plač do ponedeljka, zato številni zaposleni opozarjajo, da delno nakazilo ne rešuje temeljnega problema. Še vedno ostaja odprto vprašanje o finančni stabilnosti in dolgoročni prihodnosti proizvodnje.